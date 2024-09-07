Прольют свет: в Росавиации рассказали о состоянии черных ящиков рухнувшего Ми-8

Фото: Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура / dvtproc

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Их в ближайшее время доставят в Москву, после чего станут известны предварительные причины авиакатастрофы.

Бортовые самописцы разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8 найдены и находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров во время встречи с главой региона Владимиром Солодовым. По словам, руководителя федеральной службы, в ближайшее время черные ящики направят в Москву, после чего станут известны предварительные причины трагедии.

Ядров также добавил, что были созданы две комиссии: Межгосударственного авиационного комитета и объединившиеся специалисты Росавиации и Ространснадзора. При этом он отметил, что воздушное судно авиакомпании «Витязь-Аэро» уже попадало в авиакатастрофу, были некоторые замечания, которые устранили.

Экипаж воздушного судна Ми-8 перестал выходить на связь утром 31 августа. Вертолет выполнял рейс по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения. На борту находились 22 человека — 19 членов туристической группы и три члена экипажа. Среди пассажиров — финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга.

Обломки вертолета были найдены утром 1 сентября на высоте 900 метров недалеко от места, где экипаж Ми-8 в последний раз выходил на связь. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее 5-tv.ru публиковал последние кадры с рухнувшим на Камчатке вертолетом Ми-8.