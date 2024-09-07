Умерла звезда фильмов «Потерпевший» и «Исход»

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Сердце артистки остановилось на 57-м году жизни.

Скончалась бывшая актриса театра и кино, профессиональный фотограф Алина Власова. Ее сердце остановилось на 57-м году жизни. Печальное известие размещено на портале «Кино-Театр. Ру». О причинах смерти неизвестно, как и то, когда пройдет прощание и где будет похоронена Власова.

Власова родилась в 1967 году. Актерскую карьеру она начала в Театре-студии Анатолия Васильева. Годом ее дебюта в кино стал 1990-й. Тогда она сыграла главные роли в фильмах «Потерпевший» и «Исход». В первой ленте экранными партнерами Власовой были Владимир Носик и Александр Демьяненко.

После этого актриса посвятила себя фотографированию. Власова специализировалась на театральных и портретных снимках своих многочисленных друзей. Ее работы публиковалась в ведущих глянцевых журналах.

На днях также не стало телеведущей Марины Лазуткиной. Сердце журналистки остановилось на 62-м году жизни после продолжительной болезни. На липецком телеканале журналистку называли «лицом компании» и отмечали вклад в развитие регионального телевещания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера «Астерикса и Обеликса» Лорана Тирара.