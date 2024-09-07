«Он там вообще голый»: Дубцова рассказала о съемках нового клипа с Natan

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артисты признались — ночь у них выдалась бессонной, но веселой.

Певица Ирина Дубцова и рэпер Natan раскрыли детали клипа на новую песню. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru они признались, что работать им пришлось в сложных условиях, но на экране нужно было демонстрировать любовные отношения.

«До девяти утра снимали клип. Немножко поспали, но все это время мы снимали клип. Под дождем, в холод. Будут прекрасные сцены, где мы будем мерзнуть, обниматься», — рассказал Natan на дне рождения «Русского Радио».

«Когда вы увидите нас под дождем, знайте — нам было очень холодно, особенно Natan, он там вообще голый», — добавила Дубцова.

Как отметили артисты, клип станет продолжением совместной песни «Давай обнимемся в последний раз». При этом знаменитости не намерены останавливаться на этом. Они хотят записать новые композиции и снять клипы в качестве продолжения.

Дубцова отметила — благодаря коллеге она начала совместную работу с исполнителями. Хотя раньше для нее существовало табу исполнять песни, которые написаны кем-то другим.

«Благодаря Natan я стала работать совместно над написанием песен. Раньше у меня было табу. Я пела только свои песни, где только мои стихи», — отметила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое творческое будущее ожидает певицу Алсу после развода.