В результате перестрелки в центре Махачкалы пострадал один человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Правоохранители начали устанавливать подробности произошедшего.

В центре Махачкалы возле компьютерного клуба неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

Происшествие произошло на пересечении улиц Толстого и Танкаева. Помимо потерпевшего, в здании выбило окна. Правоохранители начали устанавливать подробности произошедшего.

К слову, на днях в Красноярске мужчина после ссоры с экс-супругой устроил стрельбу с балкона жилого дома. Позднее выяснилось, что мишенями были припаркованные во дворе автомобили. На место немедленно прибыла полиция, оцепившая двор.

На уговоры полицейских сдаться молодой человек не реагировал и, более того, угрожал взорвать дом, если к нему не приведут бывшую жену. В связи с этим было решено штурмовать квартиру, где забаррикадировался мужчина.

На кадрах видно, как полицейский спецназ проникает в дом через окно квартиры на втором этаже. В результате штурма стрелявший был задержан. Никто из правоохранителей и сам нарушитель при этом не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в американском городе Джоппатаун при стрельбе в школе погиб подросток.