Российские Т-80 прокладывают путь штурмовым отрядам. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Т-80 обеспечивают прикрытие пехоты ВС РФ во время штурма

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Для повышения защиты боевых машин танкисты усиливают броню навесными козырьками.

Российские танкисты, используя Т-80, учатся прикрывать штурмовые отряды на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Танки также используются для проделывания проходов в минных полях и доставки подразделений пехоты на место выполнения боевой задачи. По словам самих штурмовиков, танкисты хорошо справляются с этим, обеспечивая успешное продвижение штурмовых отрядов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.