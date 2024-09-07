Расчет «Мсты» отработал по позициям ВСУ на правобережье Днепра. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как артиллеристы-десантники уничтожают части ВСУ у Днепра

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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После получения данных о цели артиллеристы-десантники точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику.

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» артиллеристов-десантников ВС РФ выдавливают украинских националистов из островной зоны дельты Днепра. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие выполняют боевые задачи в рамках контрбатарейной борьбы и уничтожают подразделения противника на побережье реки в оборудованных в земле укрытиях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.