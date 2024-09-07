Активность возросла: в МИД РФ рассказали о перспективах транспортных коридоров
Биричевский: в транспортном коридоре «Север — Юг» заметно увеличилась активность
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Он отметил, что санкции Запада помогли российскому бизнесу, транспорту и энергетике активнее развиваться.
Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг», пролегающий от морского порта Петербурга до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии — Мумбая, стал фокусным явлением в транспортно-логистической сфере, в связи с чем там увеличилась активность. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«Это целая сеть маршрутов: западный маршрут, который мы сейчас осваиваем вместе с Азербайджаном и Ираном, это и восточная ветка, которая связана с Казахстаном, Туркменистаном, Ираном», — объяснил он.
Кроме того, к МТК уже начал проявлять интерес и Катар. По словам Биричевского, если будет «дорога и политическая воля», а также выгода, то сотрудничество можно будет организовать с любыми странами Ближнего Востока, с последующим выходом на рынок Индии, государств Южной Азии и в страны АСЕАН.
Помимо транспортного коридора «Север — Юг», активно расширяется Северный морской путь. Только за последнее десятилетие грузоперевозки увеличились с четырех до 36 миллионов тонн.
«У Севморпути колоссальные перспективы, в том числе с ростом технологических возможностей», — подытожил Биричевский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гости ВЭФ оценили форум.