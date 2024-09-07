Активность возросла: в МИД РФ рассказали о перспективах транспортных коридоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Он отметил, что санкции Запада помогли российскому бизнесу, транспорту и энергетике активнее развиваться.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг», пролегающий от морского порта Петербурга до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии — Мумбая, стал фокусным явлением в транспортно-логистической сфере, в связи с чем там увеличилась активность. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Это целая сеть маршрутов: западный маршрут, который мы сейчас осваиваем вместе с Азербайджаном и Ираном, это и восточная ветка, которая связана с Казахстаном, Туркменистаном, Ираном», — объяснил он.

Кроме того, к МТК уже начал проявлять интерес и Катар. По словам Биричевского, если будет «дорога и политическая воля», а также выгода, то сотрудничество можно будет организовать с любыми странами Ближнего Востока, с последующим выходом на рынок Индии, государств Южной Азии и в страны АСЕАН.

Помимо транспортного коридора «Север — Юг», активно расширяется Северный морской путь. Только за последнее десятилетие грузоперевозки увеличились с четырех до 36 миллионов тонн.

«У Севморпути колоссальные перспективы, в том числе с ростом технологических возможностей», — подытожил Биричевский.

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