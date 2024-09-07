Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; Telegram / Регина Путешественница / todorenkoregina; 5-tv.ru

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Телеведущая призналась — однажды у нее были короткие волосы, но тогда из-за появившихся вшей.

Телеведущая Регина Тодоренко внезапно для поклонников решила обрезать длинные волосы и сделать себе каре. О причине столь резкого желания сменить имидж, которое обычно возникает у женщин после расставания с партнером, знаменитость рассказала в своем Telegram-канале.

Как заверила Тодоренко, в отношениях с мужем Владом Топаловым у нее все в порядке, поэтому ни о каком расставании и речи быть не может. А каре у нее было и раньше. Правда, давно, в семь лет. Тогда длинные волосы пришлось отстричь из-за появившихся вшей.

«Я не очень хотела стричься… У меня были длиннющие волосы, но керосин (а раньше вшей изгоняли им) сжег мои детские локоны, поэтому решение было очевидным — стричь», — вспомнила телеведущая.

После этого Тодоренко вновь стала отращивать волосы. Спустя 27 лет ей захотелось преобразиться. Поводом послужило получение образования.

«Сдала последние экзамены на поступление в университет и решила снова стать первоклашкой с каре», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Регина Тодоренко запланировала родить третьего ребенка.