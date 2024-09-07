«Будет грандиозным»: Долина назвала срок открытия джаз-клуба в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певица уже несколько лет занимается строительством развлекательного заведения. И вот, наконец, совсем скоро оно откроет свои двери для всех желающих.

Народная артистка России Лариса Долина совсем скоро откроет в центре Москвы джаз-клуб. Событие она решила приурочить ко дню рождения внучки Александры — 28 сентября девочке исполнится 13 лет.

«Мы еще не докупили некоторую часть аппаратуры, а хочется, чтобы открытие было грандиозным. Если чего-то не хватает, нельзя открывать. Естественно, я смотрю все этапы строительства, даю какие-то рекомендации», — рассказала знаменитость на дне рождения «Русского Радио».

Долина также рассказала, какая шоу-программа ожидает гостей развлекательного заведения. К примеру, в день открытия артистка споет и, возможно, даже с внучкой. Кроме того, Долина планирует, что концерты в джаз-клубе будут ежедневными. Причем всегда разных жанров: и рок-программы, и популярная музыка.

К слову, открыть джаз-клуб Долиной предложил ее близкий друг — меценат Юрий Растегин. Он подарил ей заведение, а также взял на себя все расходы, связанные со строительством.

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