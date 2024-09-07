«Этого не делаю никогда»: Долина ответила на вопрос о предстоящем дне рождения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певице на днях исполнится 69 лет. Дата не круглая, поэтому отмечать будет без размаха.

Народная артистка России Лариса Долина призналась — предстоящий день рождения решила отметить без размаха, в окружении только самых близких и родных. Об этом знаменитость рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Как обычно, в кругу семьи и близких друзей. Очень скромно будет в этом году», — заявила певица на дне рождения «Русского Радио».

Составлять вишлист (список желаний — Прим. ред.) она традиционно не будет. Новое веяние знаменитость не поддерживает, ведь день рождения для нее — это не повод получить от гостей подарки, а еще одна причина встретиться с самыми любимыми.

«Я этого не делаю никогда. Дело в том, что я дни рождения отмечаю не для того, чтобы люди с подарками приходили. Просто это еще один повод встретиться с друзьями, с близкими посидеть», — добавила Долина.

К слову, в прошлом году Долина все же устроила праздник. Она позвала гостей в московский ресторан. Помимо коллеги Филиппа Киркорова, на праздновании были также замечены актриса Валерия Астапова, саксофонист Игорь Бутман с молодой супругой, Алексей Чумаков и еще несколько десятков гостей.

Много танцевали и пели, причем исполнить песню дуэтом с именинницей выпало почти каждому. Завершился вечер праздничным тортом с десятью свечами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Ларису Долину беспокоит накануне дня рождения.