Число отравившихся шаурмой в Карелии возросло до 91

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Почти половина из них дети.

Число отравившихся шаурмой в городе Сегежа в Карелии возросло до 91. Почти половина из них — 43 — дети. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по республике. Как отметили в ведомстве, острая кишечная инфекция — сальмонелла — у больных протекает в среднетяжелой форме.

О происшествии стало известно накануне. Внезапно люди стали жаловаться на плохое самочувствие и обращаться за медицинской помощью. Все они рассказали, что недавно ели шаурму в одном из общепитов города. После лабораторных исследований выяснилось — кишечную инфекцию у пострадавших вызвала бактерия сальмонелла. Помимо этого были взяты пробы готовой продукции, воды, сырья у ИП, оказывающего услуги по изготовлению и продаже шавермы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Владельца предприятия, который продавал некачественную продукцию, задержали и арестовали сроком на два месяца.

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