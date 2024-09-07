Ученые выяснили, чем лучше всего лечить детскую простуду

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Для этого подойдет традиционное средство из Южной Азии.

Врачи Европейского респираторного общества (ERS) выяснили, что промывание носа гипертоническим раствором соли может сократить простуду у детей на два дня и защитить от заражения других членов семьи, сообщает Газета.ru.

В среднем дети за год переносят 10-12 инфекций верхних дыхательных путях. Такие препараты, как парацетамол и ибупрофен, могут облегчить симптомы, но не помогут быстрее выздороветь.

Автор исследования о влиянии растворов соли на лечение простуды Сандип Рамалингам отметил, что подобные методы используют для промывания носа и полости горла в странах Южной Азии.

Чтобы доказать эффективность такого способа, ученые собрали 407 детей в возрасте до шести лет. Половина участников получала для лечения простуды капли с концентрацией соли 2,6%, а другая лечилась традиционно.

Итоги оказались следующими: группа детей, принимавших капли, болела шесть дней, что на два дня меньше группы, которая боролась с болезнью без использования капель. Также, первой группе потребовалось меньше лекарств, и члены их семьей в среднем заболевали только в 46% случаев. В то время как семьи второй группы болели в 61% случаев и приобретали больше лекарств.

Ученые предположили, что такой показатель связан с наличием в растворе соли хлорид-ионов, которые используются клетками слизистой и трахеи для выработки защиты от инфекций.

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