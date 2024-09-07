«Портят имидж»: в Telegram отключили две популярные среди мошенников функции

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Вместо одной из них основатель мессенджера Павел Дуров представил другую, не менее полезную функцию.

В мессенджере Telegram тепрь больше не доступны функции «Люди рядом» и загрузка медиафайлов в блогерский инструмент Telegraph. Об этом сообщил предприниматель Павел Дуров в своем Telegram-канале, объяснив подобное решение.

«Мы убрали функцию „Люди рядом“, которой пользовались менее 0,1% людей в Telegram, но в ней были проблемы с ботами и мошенниками», — отметил Дуров.

Но пользователям мессенджера предложили замену в виде функции «Бизнес поблизости». Благодаря ней владельцы легальных и проверенных коммерческих предприятий смогут выкладывать каталоги своих товаров и принимать платежи. Что касается отключения второй функции, то Дуров также отметил — и ей часто пользовались мошенники в своих целях.

При этом он добавил, что большинство пользователей Telegram никак не связаны с преступностью, но есть 0,001%, кто участвует в нелегальной деятельности, портят имидж Telegram и подвергают добросовестных пользователей опасности.

К слову, сам Дуров сейчас задержан. Его обвинили в несоблюдении Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам. Ордер на арест был выдан 24 августа, незадолго до приземления самолета предпринимателя в аэропорту Парижа.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, его взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стоит за арестом Павла Дурова.