Спутница Дурова во Франции сделала заявление о причастности к его задержанию

Фото: Instagram* / julivavilova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Криптокоуч оставила небольшой комментарий на своей странице в соцсети.

Криптокоуч Юлия Вавилова, которая сопровождалаоснователя Telegram Павла Дурова в поездке во Францию, опубликовала первый пост с момента задержания бизнесмена. Девушка сообщила, что у нее все в порядке, и пообещала позднее прокомментировать слухи о своей возможной причастности к аресту предпринимателя.

«Друзья, новые друзья и семья! Я благодарна, что вы есть в моей жизни. Уровень поддержки, которую я получаю, неизмерим. ... Много ложной информации распространяется про меня, но это тема на будущее», — написала Юлия на странице в соцсети.

В данный момент она, как и основатель Telegram, находится во Франции. Дурову запретили покидать страну как минимум полгода — пока ведется следствие.

Предприниматель написал в своих социальных сетях, что не ожидал ареста от французских властей, так как никак причин на это не было.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Суд предъявил ему обвинения по пяти пунктам, после чего предприниматель был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции.

Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и отмечаться в отделе полиции два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дуров сможет потребовать смягчить условия судебного контроля.