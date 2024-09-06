«Это подарок»: Саграда и «Аффинаж» записали совместный трек ко Дню Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Песня «Золотая» уже опубликована в сети и доступна для бесплатного прослушивания и скачивания.

Рэпер Артем Саграда и рок-группа «Аффинаж» выпустили совместную композицию «Золотая», посвященную Москве. Релиз приурочен ко дню рождения российской столицы.

«В преддверии Дня города Москвы мы с нашими старыми друзьями, замечательными музыкантами из группы „Аффинаж“, тоже решили поздравить любимую столицу с 877-летием нашей новой совместной работой. Песня выходит совершенно бесплатно, без цифровых площадок и монетизации. Это — наш подарок. В эти темные времена — сияй ярче, Золотая, на радость нам и назло врагам!» — презентовал новый трек Саграда на своей странице во «ВКонтакте».

В беседе с 5-tv.ru рэпер рассказал, что познакомился с участниками «Аффинажа» шесть лет назад благодаря одному из фронтменов группы 25/17 Андрею Бледному. Все это время музыканты планировали совместную работу, и вот подходящий повод наконец появился.

«Этим летом Сергей из группы „Аффинаж“ прислал мне демку (демо-запись — Прим. ред.). Группа уникальна по составу инструментов, там присутствуют баян, тромбон, и когда ребята прислали мне демо-запись, я влюбился в нее сразу. На ней прекрасная мелодия, инструменты. Мне сразу пришла идея. В моем воображении сразу возникла будущая песня о Москве», — поделился Саграда.

По словам рэпера, в песне перечисляются любимые с детства локации, события, яркие моменты и воспоминания, связанные с Москвой.

«Очень быстро все было записано, очень яркая мелодия. А когда музыка настолько ярко выражена, он всегда очень сильно вдохновляет, текст пишется очень быстро», — отметил рэпер.

Он также подчеркнул, что композиция «Золотая» сразу была выложена в открытый доступ в сети, где любой желающий может ее послушать или скачать.

«Да, это подарок. Он всегда бывает от чистого сердца, соответственно, безвозмездно», — сказал рэпер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как целый рэп-десант в лице Саграды, Бранимира и группы 25/17 приехал в расположение бригады «Эспаньола».