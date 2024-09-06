Женщина с десятизначным состоянием: Гомес пополнила список миллиардеров

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Певице удалось добиться такого результата благодаря созданному пять лет назад бренду косметики.

Всемирно известная певица и актриса Селена Гомес вошла в список миллиардеров благодаря созданному всего пять лет назад бренду косметики. Теперь знаменитость является одной из самых молодых женщин США с десятизначным состоянием, пишет Bloomberg.

«Селена — не просто поп-звезда. Она многогранная бизнес-леди с разнообразными источниками дохода, которые способствуют ее впечатляющему собственному капиталу», — заявил изданию основатель и генеральный директор агентства по маркетингу в сфере развлечений Стейси Джонс.

По данным издания, состояние певицы оценивается 1,3 миллиарда долларов. Гомес стала миллиардером за счет сочетания бизнеса и сотни миллионов подписчиков в социальных сетях.

К слову, пять месяцев назад в рейтинге миллиардеров появилась подруга Гомес, певица Тейлор Свифт. Состояние звезды, включая прибыль от шестого концертного тура, ценность ее песен и недвижимости, составило 1,1 миллиарда долларов. При этом Свифт стала первым артистом, который заработал эти деньги исключительно благодаря исполнению песен и выступлениям.

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