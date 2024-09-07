Звезда рок-группы Oasis Галлахер решил поставить поклонников на колени

Фото: www.globallookpress.com / Jeff Wheeler

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Воссоединение легендарных музыкантов не обошлось без скандала.

Вокалист рок-группы Oasis Лиам Галлахер объявил, что билет на концерт музыкального коллектива можно получить только стоя на коленях, сообщает NEWS.ru.

Объявив о возвращении легендарной рок-группы, певец заявил, что отношения между участниками так и остались весьма натянутыми. Группа распалась в 2009 году, после ссоры братьев основателей Ноэля и Лиама.

Помимо непростых отношений внутри коллектива, вокруг него тоже не все так спокойно. Так, один из подписчиков пришел в ужас от цен на билеты и написал, что музыканты решили ограбить фанатов. Рокер не стал отмалчиваться и ответил, что его мать тоже не смогла купить билет на концерт.

«Она расстроена, что не смогла купить билет. Их можно получить, только стоя на коленях», — написал Галлахер.

Также сообщается, что некоторые фанаты не успели приобрести билеты из-за резкого скачка цен и 11-часовой очереди за ними.

Рок-группа воссоединится в 2025 году. Выступления планируются в Манчестере, парке Хитон и стадионе «Уэмбли». Репертуар концертов старый. Новых песен группа писать не планирует.

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