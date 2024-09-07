В американском городе Джоппатаун при стрельбе в школе погиб подросток

Фото: Reuters / Elijah Nouvelage

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Сообщается о задержании правоохранителями одного человека.

В результате драки с применением оружия в средней школе города Джоппатаун на востоке США погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает телеканал Fox.

Местные СМИ пишут, что инцидент в учебном заведении привел к эвакуации учеников. На происшествие также отреагировали в офисе шерифа округа Харфорд в штате Мэриленд. Согласно информации правоохранителей, конфликт произошел в туалете на первом этаже школы во время ссоры, в результате которой один из учащийся выстрелил в оппонента.

Подозреваемый после стрельбы покинул территорию учебного заведения, в то время как другие подростки вывели получившего огнестрельное ранение школьника из туалета. Пострадавший был госпитализирован, однако впоследствии скончался от полученных травм.

Также сообщается, что правоохранители, по предварительным данным, задержали за пределами кампуса человека, который может быть причастен к инциденту.

Накануне в США полиция арестовала десятилетнего мальчика, который признался в убийстве бывшего мэра города Минден и его дочери, найденных 1 сентября мертвыми в собственном доме.

Предполагаемый малолетний убийца состоял в родственных связях со своими жертвами. Для совершения преступления он использовал два пистолета. Другие детали, а также мотивы убийства не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском штате Джорджия 14-летний юноша устроил в школе стрельбу, в результате которой четыре человека погибли, 30 получили ранения.