Финальный бой? Борющийся с онкологией Кушанашвили раскрыл дату операции

Завершающая операция в борьбе с раком у Кушанашвили назначена на конец сентября

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Телеведущий и журналист рассказал, что ждет его в ближайшем будущем.

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили рассказал, что очередное хирургическое вмешательство, призванное помочь ему в борьбе с онкологией, назначено на конец сентября. Об этом он сообщил в эфире одного из шоу, эфир которого выйдет 7 сентября.

«Если вы признаетесь сами себе, что вы обречены, — вы обречены. Я не хочу проигрывать какой-то мрази под названием онкология. Я хочу жить!» — отметил Кушанашвили.

Он пояснил, что считает предстоящую операцию финальной, поскольку надеется покончить «все эти мучения с болезнью». В данный момент телеведущий чувствует себя хорошо. Взявший у шоумена интервью комик Гарик Харламов назвал Отара «самым живым онкобольным, которых от только видел».

«Может быть, кто-нибудь будет смотреть (этот эфир — Прим. ред.) и подумает: „Если он смог, это ничтожество грузинское, может, и я смогу“. Если хоть одного спасем мы, это уже большое дело», — сказал шоумен.

В больнице ведущий наблюдал за множеством людей разных возрастов, которые уже отчаялись победить болезнь. Но «Отарик» надеется сделать это и вдохновить их своим примером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, над какими проектами думает Кушанашвили во время прохождения курса химиотерапии.