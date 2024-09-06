Настоящее стихийное бедствие: в Китае из-за супертайфуна эвакуировали более полумиллиона человек

В Китае из-за тайфуна «Яги» эвакуировали более 570 тысяч человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Циклон называют самым сильным за минувшие десять лет.

В китайской провинции Гуандун эвакуировали более 570 тысяч человек из-за тайфуна «Яги». Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Более 570 тысяч жителей в провинции Гуандун (южный Китай) были переселены в связи с тем, что супертайфун „Яги“, как ожидается, выйдет на сушу во второй раз», — говорится в публикации.

Также сообщается о приостановке водных пассажирских маршрутов и высокоскоростных железнодорожных поездов в провинции. Кроме того, временно закрыты школы в десяти городах.

Ранее в этот день тайфун в первый раз вышел на сушу в 16:20 (11:20 мск) в поселке Вэнтянь городского уезда Вэньчан. Позднее он перерос в супертайфун 17-го уровня со скоростью ветра 234 километра в час. Стихия сопровождалась сильными ливнями.

Во второй раз тайфун вышел на сушу в 22:20 (17:20 мск) на юге страны. Скорость ветра достигла 208,8 километра в час.

«Яги» называют самым сильным тайфуном за минувшие десять лет. В китайской провинции Хайнань из-за стихийного бедствия уже эвакуировали около 420 000 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на вьетнамскую столицу Ханой, где сейчас находится молодежная сборная России по футболу, надвигается тайфун «Яги». Сотрудники российского посольства во Вьетнаме предостерегли граждан РФ о возможной опасности.