Испотрил настроение: манипуляции Деппа с зубами вызвали волну хейта со стороны фанатов

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Пользователи сети попросили вернуть прежние зубы на место.

Отношения с русской моделью Юлией Власовой явно пошли Джонни Деппу на пользу, и он решил сделать себе зубы, сообщает Super.ru.

«Капитан черной жемчужины» удивил своих фанатов появлением на Каннском кинофестивале. Но не столько новой ролью в фильме «Жанна Дюбарри», сколько поистине «пиратской» улыбкой с характерной желтизной, чем поразил общественность.

«Зубы Джонни Деппа буквально гниют», «Почему я должен смотреть фотографии ужасных зубов Джонни Деппа крупным планом?», «Снимки зубов Джонни Деппа испортили мне настроение», — негодовали поклонники артиста.

Вероятно, что актер решил прислушаться к мнению комментаторов, или его сподвигла на это наша соотечественница, но чуть позже на новых снимках, сделанных в ходе путешествия на Багамы, у Деппа уже потрясающая белоснежная улыбка и ровные зубы. Что, кстати, снова не устроило поклонников актера.

«Это унитаз?», «Кажется, парню надоела травля», «Он наконец-то сходил к стоматологу», — снова негодовали фанаты.

Депп уже рассказывал о здоровье своих зубов 30 лет назад, заявив журналу Premiere в 1995 году, что к 31-му году у него множественные проявления кариеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Депп помог своей русской возлюбленной.