Дуров сможет потребовать смягчить условия судебного контроля

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В прокуратуре Франции заявили, что не выпустят основателя Telegram из страны до окончания всех юридических процедур.

Задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров сможет подать требование о смягчении правил судебного контроля. Об этом сообщили «Известиям» в прокуратуре Франции.

В ведомстве пояснили, что ограничений по срокам судебного пересмотра, которые потенциально действительны до окончания разбирательства, не существует.

Также в прокуратуре отметили, что шестимесячного периода судебного надзора, о котором писали французские СМИ, в законодательстве страны нет. Поэтому Дурова не выпустят за пределы Франции до окончания всех юридических процедур. При этом запрет покидать страну может действовать в разных случаях как два месяца, так и четыре года.

Советник президента РФ Антон Кобяков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), заявил, что у задержания Дурова во Франции «американские истоки». Давление на предпринимателя со стороны Запада Кобяков охарактеризовал как киберфашизм.

Задержание Павла Дурова

Павла Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам. Ордер на арест был выдан 24 августа, незадолго до приземления самолета Дурова в аэропорту Парижа.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции.