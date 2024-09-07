«Пошел на пользу»: продюсер Алсу о ее творческом будущем после развода

Продюсер Алсу Морозов считает, что у нее нет конкуренток на отечественной сцене

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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К тому же, по его мнению, в отечественном шоу-бизнесе «освободилось много мест».

Продюсер певицы Алсу Евгений Морозов уверен, что у его подопечной нет конкуренток на отечественной сцене, заявил он в разговоре с aif.ru. По его мнению, в российском шоу-бизнесе в настоящий момент «освободилось много мест».

У певицы хороший музыкальный бэкграунд и хиты, она пела и поет для себя — эти факторы Морозов считает подходящими для нового дебюта артистки и предстоящего «захвата» звездного Олимпа.

«Все эти уличные девицы, которые пели в разных герлзбэндах — мы даже их не обсуждаем. Они могут выступать только в клубах. Фактически, если разобраться, то трон пустой. Его можно взять без боя, не с кем воевать», — высказался Морозов.

Продюсер также отметил, что у артистки есть необходимые для успеха «такт» и «порода».

«Я предполагаю, что ей развод пошел только на пользу. Я думаю, что и Алсу, и ее бывший муж — оба только в плюсе. Алсу вернется в карьеру», — отметил Морозов.

Несмотря на сложности в личной жизни, девушка продолжает петь, и вопросы, связанные с творчеством, вызывают у исполнительницы неподдельную радость. Чтобы понять состояние певицы, переживающей непростой период, одно из интервью Алсу проанализировала физиогномист Ольга Дружкова.

«Активная мимика и частые жесты говорят о ее вовлеченности в разговор, а эмоциональные реакции на обсуждение музыки подчеркивают искреннюю любовь к своему делу», — добавила специалист.

Вопросы о личной жизни, напротив, вызывают у артистки тревогу, считает физиогномист.

Сейчас певица готовится выпустить новую песню, записанную вместе с Алексеем Чумаковым, и несколько фитов с молодыми и пока не известными широкой общественности исполнителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алсу переживает развод.