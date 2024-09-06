«Чернобыль покажется детской разминкой»: Лихачев о последствиях удара по Курской АЭС

Лихачев: Чернобыль покажется разминкой в случае удара по Курской АЭС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Атомный реактор этой станции не защищен должным образом, поэтому может значительно пострадать даже при небольшом ударе.

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) решат нанести удар по реактору большой мощности (РБМК-1000) Курской атомной электростанции (АЭС), авария в Чернобыле покажется «детской разминкой», заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в комментарии для корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева.

«Я отвечу так: Чернобыль покажется детской разминкой, если будет нанесен военный удар по работающему реактору РБМК-1000», — подчеркнул Лихачев.

Стоит отметить, что авария на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru Лихачев отметил, что атомный реактор Курской АЭС не защищен мощными бетонными укреплениями, поэтому даже небольшой удар по нему может грозить необратимыми последствиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС.