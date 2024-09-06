Без прав на песни и имущество: на Украине готовятся отобрать нажитое у Повалий

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Певицу, среди прочего, требуют лишить прав на песни.

Имущество Таисии Повалий на Украине могут конфисковать. Соответствующий процесс инициировал минюст Украины.

По информации на сайте ведомства, иск о конфискации объектов недвижимости, транспортных средств и прав на восемь песен певицы подан в Высший антикоррупционный суд Украины.

В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Повалий обвинения по трем статьям уголовного кодекса страны. Артистку обвиняют в «коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии».

Сама певица утверждает, что еще 20 лет назад подверглась травле на родине из-за открытого выражения политической позиции. Повалий, по ее словам, угрожали расстрелом, из-за чего она была вынуждена бежать из Киева в Донецк, а затем и вовсе покинуть Украину.

Певица активно поддержала возвращение Крыма в состав РФ и выступала в Ялте на Дне России. В 2022 году, после начала спецоперации, Повалий окончательно перебралась в Москву, куда перевезла из Киева свою маму.

Известно, что политическую позиции артистки не одобрил ее сын Денис. Он пытался переубедить мать, но она осталась тверда в своих взглядах. После этого сын отрекся от матери, рассказав об этом в своем личном блоге. Сама Повалий продолжает жить и работать в России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Таисия Повалий едва не умерла во время аборта.