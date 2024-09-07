«Думать о будущем»: как прошел первый день голосования на выборах в Курской области

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На избирательных участках в приграничных районах усилены меры безопасности.

Голосование активно идет в приграничных районах Курской области. Люди приходят на участки, несмотря на периодически звучащие сирены. Повсюду усилены меры безопасности. Жителям доступно и онлайн-голосование. Что происходит на участках — в репортаже корреспондента «Известий» Татьяны Симоненковой.

Кабины, избирательный бюллетень, наблюдатели, ящик для голосования — привычная картина в дни выборов. Непривычно то, что далеко от дома. Жители Курской области пришли на участки, как только они открылись.

«Все предыдущие выборы атмосфера была более праздничная, сейчас атмосфера напряженная, тихая. Но тем не менее даже в состоянии этой напряженности мы обязательно должны сделать свой выбор, проголосовать. Это не наша обязанность, это наше право», — заявила директор средней общеобразовательной школы № 14 Лариса Шевелева.

Ни страха, ни суеты. Ситуация сплотила, и каждый знает, ради чего стоит голосовать и какое будущее хотят для себя.

«Чтобы мир был, самое главное, чтобы люди жили хорошо», — отметила жительница Лужковского района Курской области Надежда Баева.

«В наше трудное время сейчас особенно выборы нужны. Править надо кому-то. Я надеюсь, что все будет нормально», — добавила жительница Курской области Галина Фролова.

Юрия Сухорукова на избирательном участке встречают, как звезду. Его знают многие куряне. Как только ВСУ вторглись в Курскую область, он одним из первых бросился помогать односельчанам — эвакуировал 60 человек и потом еще выводил с обстреливаемых территорий сотни людей.

«Как бы нам ни было трудно именно в этот период, какие эмоции не захлестывают всех нас, нужно идти на выборы и отдать свой голос. Потому как нужно думать о будущем. О наших детях», — высказался житель Курской области Юрий Сухоруков.

Куряне выбирают главу региона. На должность претендуют четыре человека. Голосовать начали раньше, чем в целом по России. Почти 900 тысяч курян обладают правом голоса на выборах. Примерно треть из них воспользовались им в досрочные дни. В первый день основного голосования люди активно приходили на избирательные участки. Паузы возникали только из-за ракетной опасности.

В регионе доступно и онлайн-голосование. Те, кто прописан в приграничных районах могут посетить любой участок, нужно взять только паспорт. Уже на месте члены избирательной комиссии внесут данные в дополнительные списки.

«Самое главное, что мы сегодня делаем выбор, выбор будущего нашей Курской области. Регион переживает не лучшие моменты. В то же время хочется иметь надежду на будущее, на реализацию тех национальных проектов, которые были намечены. Я думаю, что все у нас получится», — сказал начальник курской дистанции электроснабжения московской дирекции по энергоснабжению «Трансэнерго» — филиала ОАО «РЖД» Сергей Белкин.

На участках дежурят сотрудники полиции. Они же сопровождают выездные комиссии. Закончится голосование в воскресенье, 8 сентября.