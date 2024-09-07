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Тем не менее, Зеленскому на переговорах пообещали продолжение поддержки.

Вопрос о новых поставках вооружения и техники Киеву в очередной раз рассматривается в Германии, на переговорах в формате «Рамштайн». Европейские страны собираются отправить на Украину 77 танков Leopard, а также 12 новых самоходок с крупнокалиберными орудиями. Впрочем, учитывая статистику, этого количества Киеву хватит примерно на месяц боев или даже меньше. Как проходили переговоры в ФРГ — в материале корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Первая за три месяца встреча на авиабазе Рамштайн, очевидно, знаменует завершение летней кампании, настолько неудачной для Украины и измотавшей ее вооруженные силы, что выпрашивать новую помощь лично приехал тот, у кого лучше всего получается и самому идти на поклон, и пускать свою страну на заклание.

«Сегодня у нас здесь особый гость, президент* (Украины Владимир — Прим. ред.) Зеленский», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Новые объявленные главе киевского режима пакеты пока не столь щедрые как раньше — 250 миллионов долларов от США, всего 40 миллионов от Еврокомиссии, и те на восстановление энергетики. Из вооружения — только канадские двигатели для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним. Еще Германия наскребла 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. В кулуарах встречи министр обороны Германии Борис Писториус заявляет о переходе, скорее, в оборону, чем в нападение.

«ПВО остается приоритетным типом вооружения, которое ФРГ поставляет Украине», — подчеркнул он.

На встрече с Зеленским тет-а-тет — неожиданное признание немецкого министра обороны. Пожалуй, впервые с окончания Второй мировой высокопоставленный немец публично радуется захвату российских территорий и оплакивает погибших ВСУшников в Полтаве.

«Я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с нападениями на Полтаву и ужасными жертвами, которые вам приходится терпеть», — говорит Писториус.

В то время, как дела ВСУ на собственной территории с каждым днем только ухудшаются, несмотря на бравурные заявления главкома Александра Сырского в интервью CNN, что российское наступление в Донбассе якобы удалось остановить.

«Командиры и солдаты на передовой сообщили, что на некоторых участках фронта наблюдается небольшая проблема с моральным состоянием», — сказала журналистка CNN Кристиан Аманпур, с ней нехотя согласился украинский генерал.

Видимо, чтобы поднять его (боевой дух — Прим. ред.) еще больше, нужен не только Курск, но и атака западным оружием на другие города и российские регионы. В таком случае уже этой осенью, как убеждает своих спонсоров Зеленский, Киеву удастся хоть что-то переломить.

Но к чему такая спешка? Не потому лишь, что позиция самого Киева становится все более уязвимой, и вслед за осенью может наступить самая настоящая политическая зима в отношениях с союзниками, которые все более прохладно относятся к поддержке Украины. Германия, например, готовится сократить ее в следующем году сразу вдвое — с восьми до четырех миллиардов евро.

Впервые после новых подробностей о подрыве «Северного потока» и непосредственного участия Украины в атаке на газовую инфраструктуру Германии проходит двусторонняя встреча Зеленского и Шольца. Отныне у них, по идее, должны быть взаимные претензии друг к другу.

«Шольц должен был бы задать вопросы, настоять на выяснении обстоятельств и потребовать расследования. Но я почти готов поручиться, что этого не произойдет, поскольку немецкое правительство идеологически привержено поддержке Украины, даже если это наносит ущерб самой Германии», — считает депутат бундестага Штеффен Котре.

Да и рейтингу самого Шольца и всех партий, входящих в нынешнее коалиционное правительство. Как показали прошедшие региональные выборы, немцы отдают свои голоса за тех, кто выступает против войны и прямого участия в ней Германии. Хотя с каждым «Рамштайном», проходящим именно на ее территории, это втягивание по факту только нарастает.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти