Безопасность АЭС и работа инспекторов МАГАТЭ: о чем говорили Лихачев и Гросси

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба ГК «Росатом»; 5-tv.ru

Лихачев назвал недавнюю атаку ВСУ крайне рискованной с точки зрения дальнейшего поднятия мощности энергоблоков АЭС.

Удары ВСУ по энергоблокам Курской АЭС спровоцируют катастрофу гораздо страшнее Чернобыльской. Такое заявление сделал глава «Росатома» Алексей Лихачев. В Калининграде он провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Как сказал Лихачев, нет сомнений, что Киев планировал захватить атомную станцию в Курчатове. И только благодаря российским военным этого не произошло. При этом новые провокации со стороны Украины могут привести к непоправимым последствиям. Подробности — в материале корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева.

Делегация МАГАТЭ приезжает в Калининград сразу после посещения Запорожской АЭС. Встреча с главой «Росатома» в закрытом формате. Но совершенно очевидно: говорят о том, как не допустить катастрофы.

Переговоры руководителей «Росатома» и МАГАТЭ длились около двух часов. Эта встреча межведомственная — в российской делегации представители Минобороны, Министерства иностранных дел, Ростехнадзора и, соответственно, «Росатома».

То, что удары по станциям, — дело рук украинских боевиков — сомнений нет. Но с заявлениями глава организации по-прежнему предельно осторожен.

«Время сейчас остается очень сложным, и те события, которые упоминал господин Лихачев, в частности, поджог градирни на Запорожской АЭС и тревожная ситуация на Курской АЭС, четко нам дают понять, что мы не можем ослаблять наше внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на атомных объектах соответствующих регионов», — подчеркнул Гросси.

Вот только осторожничать не время. Украинские террористы, видимо, не понимают, к чему могут привести обстрелы станций. Российская сторона уже предупреждала — это удар по всей мировой атомной энергетике. При этом последствия непредсказуемы. Мы задаем прямой вопрос — к чему может привести провокация.

«Вопрос очень конкретный и очень трудный. Не технически, не профессионально, очень трудный эмоционально. Заденет всех. Отвечу так, Чернобыль покажется разминкой, если будет произведен военный удар по работающему реактору РБМК-1000», — подчеркнул Лихачев.

Примечательно, что глава «Росатома» открыто заявил: ВСУ пытались захватить Курскую станцию. И сомнений в этом нет. При этом оценки ситуации «Росатома» и МАГАТЭ расходятся. Агентство продолжает молчать и не называть виновников. Во вторник Гросси был в Киеве, но призывов остановить огонь не звучало.

«МАГАТЭ делает все возможное, чтобы способствовать снижению эффективности войны, ситуация крайне тяжелая», — заявил Гросси.

Риторика Гросси также не изменилась. Он повторил: АЭС не должны быть объектами военной атаки — это один из принципов ядерной безопасности ООН. На деле украинские боевики продолжают устраивать опасные провокации. Попытки сделать вид, что они ни при чем, уже развенчаны.

«При участии миссии МАГАТЭ эта версия была развенчана. Удар был нанесен по верхней части станции, и удар этот был заметный. Критическим образом влияющий на безопасность в моменте. И крайне рискованный с точки зрения дальнейшего использования, поднятия мощности энергоблоков», — отметил Лихачев.

По итогам встречи Лихачев поблагодарил главу МАГАТЭ за оперативную реакцию на факты украинских диверсий. Гросси, в свою очередь, заверил, что продолжит выезжать на осмотр объектов.