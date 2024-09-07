«Нужно дорасти»: когда ждать дуэта Татьяны Куртуковой и SHAMAN

Фото: © РИА Новости / Станислав Жданов

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Фанаты часто просят исполнителей записать совместную композицию.

Исполнительницу хита «Матушка» Татьяна Куртукова заявила, что ее не будоражит перспектива дуэта с Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN. Такими откровениями певица поделилась в эфире одного из подкастов на «Новом Радио».

По словам Куртуковой, фанаты часто спрашивают ее о возможном фите с SHAMAN, поскольку они оба славятся хитовыми патриотичными композициями. Однако, как признается певица, несмотря на огромное желание публики, ее перспектива дуэта с Дроновым пока «не будоражит».

«Мы просто с уважением относимся друг к другу. Нигде от меня не звучит категоричное „нет“. Сегодня SHAMAN состоявшийся артист, а мне до этого еще нужно дорасти. В первую очередь нужно заниматься своей сольной карьерой», — рассказала Куртукова.

Певица стала популярной всего несколько месяцев назад, когда выпустила композицию с текстом «Матушка-земля, белая березонька, для меня — Святая Русь, для других — занозонька». Эти строки высоко оценили интернет-пользователи, записав уйму драйвовых видеороликов под песню Куртуковой. Теперь новоиспеченная звезда старается регулярно радовать фанатов новыми композициями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, SHAMAN рассказал о своей спутнице на «Новой волне».