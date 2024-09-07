Фото: www.globallookpress.com / Kike RincÃƒÂ³N

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Разработчики готовятся объявить набор добровольцев для участия в дальнейших испытаний.

Российская вакцина от рака прошла доклинические исследования. Об этом сообщил академик РАН, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Он подчеркнул, что доклинические испытания препарата завершены, теперь ожидается разрешение от Минздрава на проведение первой фазы испытаний. Как только оно будет получено, объявят набор добровольцев с медицинскими показаниями для участия в исследованиях.

В начале июля Каприн сообщал о разработке онковакцины на основе мРНК-технологии. Ее суть заключается в том, что на основе анализа опухолевого материала пациента создается персонализированная вакцина.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее сообщила о готовности к применению разработанной в России вакцины против колоректального рака.

По словам Скворцовой, препарат против рака толстого кишечника прошел полный цикл доклинических исследований и готов к внедрению в клиническую практику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России в 2025 году начнут тестировать на добровольцах вакцину от рака.