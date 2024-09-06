Сенатор Карасин: конфликт на Украине может быть заврешен осенью

Фото: www.globallookpress.com / Alina Smutko

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Киеву будет необходимо соблюсти все условия, которые ранее обозначила Москва.

Идея украинского президента* Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине осенью 2024 года может быть реальной при соблюдении условий России. С таким заявлением выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с Lenta.ru.

На встрече в формате «Рамштайн» в Германии Зеленский обратился к западным партнерам с предложением завершить конфликт на Украине этой осенью.

Российский сенатор напомнил, что глава РФ Владимир Путин четко обозначил все условия Москвы, при которых она готова пойти на мирные переговоры с Киевом.

«Если президент Зеленский готов пойти на переговоры на этих условиях, это вполне реально. Подождем, увидим, будем оставаться осторожными оптимистами по этому поводу», — прокомментировал заявление Зеленского Карасин.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы МИД России Сергея Лаврова о хамском отношении киевского режима к третьим странам, которые поддерживают отношения с Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.





