Философская беседа с собой: прогноз Таро на неделю с 9 по 15 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 9 по 15 сентября.

Основная энергия недели (Карта Таро — Восьмерка Кубков) Фото: 5-tv.ru

Фото: 5-tv.ru

Восьмерка Кубков — карта поиска решений. На этой неделе будут энергии, связанные с эмоциональным фоном и его выравниванием. Данный период будет максимально философским.

Стоит задуматься, куда мы идем и зачем, кто нас сопровождает. В целом, энергии недели очень глубокие. Можно настроиться и провести философскую беседу с самим собой.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Двойка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Двойка Кубков — карта партнерства. На неделе стоит задуматься о друзьях и близких, которые могли бы помочь вам продвинуться в финансовой сфере. Не лишним будет и завести новых партнеров.

Однако не стоит забывать, что эта карта говорит не столько о бизнес-партнерстве, сколько об эмоциональной связи. Будущим союзникам должно быть хорошо проводить время вместе, чтобы они смогли добиться развития в финансовой сфере.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Императрица)

Фото: 5-tv.ru

Эта карта говорит о благородстве. Есть вероятность вступить в новые отношения, либо улучшить старые, если в них были какие-то проблемы. Сфера отношений будет достаточно плодотворной. Если вы задумывались о детях — у вас есть отличный шанс, чтобы реализовать это начинание.

Обратите внимание на свое здоровье, на свое тело, так как на неделю должна проявиться энергия Венеры.

Совет на неделю (Карта Таро — Пятерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Пятерка Жезлов выражает борьбу, в первую очередь — внутреннюю. Не стоит вступать в конфликт с своим внутренним «Я», необходимо к нему прислушаться и разложить все по полочкам.

Также не рекомендуется спорить с другими людьми. Не забывайте отстаивать свои границы, но делайте это спокойно.

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