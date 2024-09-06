Схема имени Долиной: кому из российских звезд могут грозить мошенники из Украины

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Эксперты объяснили как украинские службы выбирают мишени для атак.

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что ей и ее родственникам поступают угрозы с анонимных аккаунтов в социальных сетях. NEWS.ru опросили экспертов и выяснили, что помимо артистки под удар мошенников могут попасть все патриотически настроенные звезды и те, кто поддерживает СВО.

История обмана Ларисы Долиной

В августе этого года Ларису Долину взломали в социальной сети Instagram*. После чего с ее страницы стали публиковать посты в поддержку украинской армии и полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

«Мой Instagram* взломали. От моего имени написали, что я наконец могу помогать Украине, что я устала молчать. Я не знаю, что мне делать, это просто какой-то кошмар!» — в ужасе сообщила артистка.

Также в августе мошенники продали элитную московскую квартиру звезды. Следователи возбудили уголовное дело. На квартиру Долиной наложен арест.

«Она никогда не скрывала своей патриотической позиции. И она является публичным человеком. Этого достаточно для того, чтобы попасть в списки разработки Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО, украинское подразделение, которое специализируется на информационной войне против россиян и психологическом давлении). Данные структуры под кураторством стран Запада отвечают за информационную часть военных действий против России и ее граждан», — объяснил глава ФПБК Виталий Бородин.

ЦИПСО без проблем может взломать аккаунт любого пользователя Instagram*, так как это западная платформа и у них есть к ней доступ.

Массовая атака российских звезд

Предприниматель и певец Андрей Ковалев заявил, что с начала СВО получил сотни анонимных угроз.

«Действительно, идет массовое целенаправленное воздействие именно на патриотов России с помощью различных информационных атак со стороны нашего противника. За 2,5 года СВО к этому пора привыкнуть. Под удар может попасть любой, а публичные персоны — в зоне особого риска», — объяснил Ковалев.

Также он считает, что ситуации с Ларисой Долиной, скорее всего, были организованны преступной группировкой.

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Помимо этого, он рассказал, что около 300 кол-центров Украины с большим штатом людей, которые являются частью ЦИПСО, направлены на обычных людей. Какие-то участники этой системы отвечают за вымогательство у россиян денег, другие делают информационные вбросы. И отдельная категоря специализируется на создании дипфейков.

«Мне буквально на днях звонил дипфейк Собянина. Также к беседе подключились еще несколько дипфейков чиновников высокого ранга. Но я тертый калач — с первых минут понимал, что это мошенники», — подчеркнул предприниматель.

Кто еще может стать мишенью мошенников?

Общественный активист и блогер Вадим Манукян назвал несколько известных людей, которые могут стать целью мошенников: Олег Газманов, Григорий Лепс, Николай Басков, SHAMAN, Николай Расторгуев и Яна Полтавская, которая помогает Донбассу с 2014 года.

Чем бескомпромиссней артист высказываются по поводу СВО, тем больше вероятность, что им заинтересуются украинские структуры. Выдвинул предположение блогер.

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Эксперт считает, что ситуация с Пригожиным, также была инициативой Запада.

«Был записан телефонный разговор самого Пригожина, затем „нарезали“… И вот уже ему приходится оправдываться за будто бы свои слова, а на самом деле смонтированные так, как нужно заказчику. Цель — дискредитировать известных людей, зародить сомнения в их искренности по отношению к нашей стране. В случае с Долиной ее еще и обобрали», — высказал предположение Манукян.

Как защититься от мошенников?

Ковалев предлагает, что неоднозначная реакция на пост Ларисы Долиной и была целью злоумышленников. Кто-то сдал билеты на концерт, кто-то не понимал, что происходит, а кто-то разочаровался в ней. Реакция последовала бы, следовательно, был бы и переполох.

«Проблему возможно решить только комплексно и кардинально — «нанести удар Воздушно-космическими силами России по украинским колл-центрам», — Андрей Ковалев.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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