Готовили теракт? Откуда в польской деревне взялись радиоактивные отходы

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обнаруженные вещества были расфасованы по бутылкам, в которых хранят химические вещества.

В деревне Седлец на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы. Об этом говорится в сообщении местной радиостанции RMF FM.

«В населенном пункте Седлец (Вольштынский повет, Великопольское воеводство) были обнаружены радиоактивные отходы. В общей сложности около 50 радиоактивных источников», — уточняется в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работает группа спасателей, а также специалисты-биологи, которые взяли пробы радиоактивных элементов.

По информации представителя познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Польши Марчина Халаша, отходы хранились в частном жилом доме и гараже. Обнаруженные материалы были расфасованы по бутылкам, в которых обычно хранятся химические вещества.

При этом, как отметил Халаш, в эвакуации местных жителей нет необходимости.

По мнению бывшего члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, микробиолога, военного эксперта Игоря Никулина, эти отходы могли оставить боевики киевского режима.

«Вполне могли использовать и в качестве [материала для изготовления] террористического оружия, в качестве [сырья для создания] „грязной бомбы“. ВСУ давно угрожают применить ее назло России и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ)», — подчеркнул Никулин в беседе с «Абзацем».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подполковник США о возможном применении ВСУ грязной бомбы.