Предлагал телефоны, потом машины: жертва экс-парня Бузовой рассказала об обмане

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавшая девушка до последнего не понимала, что ее «кинули».

Пострадавшая от рук бывшего парня Бузовой — собственница авиаклуба Ксения Берговина утверждает, что Радий Лебедев постепенно втирался к ней в доверие, а потом обманул ее на большую сумму. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, эта была целая мошенническая схема, согласно которой он постепенно располагал Ксению к себе. Сначала он сделал заказ у нее в авиаклубе на фотосъемку якобы его автомобиля Lamborghini Urus.

Съемка в итоге состоялась, и все прошло отлично отмечает девушка. Позже он стал писать ей и предлагать купить у него мобильные телефоны по выгодным ценам.

«Я его просто игнорировала эти сообщения. Я говорю: «Что это за спам? Он мне говорит: «Это не спам, это просто для своих», — пересказывает их диалог Ксения.

Позже у Ксении как раз появились проблемы с телефоном, из-за чего она вынужденно обратилась к Лебедеву. В итоге все прошло хорошо, и бывший парень певицы действительно тогда продал ей телефон по оговоренной заранее цене.

В общем, мошенник сделал все, чтобы зарекомендовать себя как добросовестный продавец и порядочный человек.

Более того, он всегда был на связи и говорил, что в случае чего, она может хоть сейчас посадить его в тюрьму.

«Говорит: я не мошенник, я всегда здесь, я никуда не пропадаю. Ты хоть завтра иди пиши заявление, и меня посадят. Чего ты переживаешь?» — заверял он девушку.

Позже ставки повысились, и Лебедев стал предлагать будущей жертве уже приобрети у него машину, а именно у неких проверенных людей, которых он знает. Для этого всего лишь нужно было внести предоплату в размере 150 тысяч рублей.

Сначала Ксения также игнорировала его предложения, но потом у девушки случилась проблема с собственной машиной марки Porsche. Лебедев не сдавался и предлагал ей купить точно такую же машину, какая у нее была.

В итоге Берговина согласилась и внесла предоплату, а также оплатила доставку. Теперь оставалось только ждать.

Лебедев долго «морозил» девушку, а потом и вовсе заявил, что с машиной ничего не получится, но взамен предложил ей похожий автомобиль, но другого года выпуска.

В итоге Ксения продала свою машину, чтобы оплатить покупку новой и еще немного добавила «сверху», но и этого автомобиля она так и не дождалась.

Только спустя время она поняла, что так и не дождется ни своей машины, ни своих денег.

Как отмечает пострадавшая, у Лебедева есть настоящий талант располагать к себе и на все находить отговорки.

«Он никогда ни в какой ситуации не растеряется, всегда что-то ответит, всегда что-то найдет, всегда что-то скажет», — отметила она.

Когда Ксения начала возмущаться из-за долгого ожидания, Лебедев всегда был на связи и приезжал к ней.

Ксения призналась, что после таких слов ей было сложно не поверить ему. Однако, когда он сказал, что уже завтра привезут ее машину, уже на следующий день стало известно, что его арестовали.

Как признается пострадавшая, она очень рада, что хоть кто-то прервал эту череду «завтраков» и решился на кардинальные меры.

С каждым днем становится известно про новых пострадавших от рук бывшего возлюбленного Бузовой. Теперь многие объединились для того, чтобы как-то разрешить ситуацию и вернуть свои деньги.

Тем не менее Ксения понимает, что, несмотря на арест, они вряд ли увидят теперь свои деньги, так как у Лебедева ничего нет — ни машин, ни сбережений.

«Абсолютно бесчестный и подлый человек», — резюмировала свой рассказ Берговина.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшего Бузовой заключили под стражу за мошенничество.