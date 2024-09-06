Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Его главой назначен Сергей Кириенко.

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о формировании организационного комитета национального центра «Россия». Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Целями комитета обозначены: формирование чувства гордости за страну, использование положительного опыта развития российских субъектов, развитие профессиональных навыков молодого поколения, а также сохранение наследия международной выставки-форума «Россия».

«Постановляю: 1. Образовать организационный комитет национального центра „Россия“. 2. Утвердить прилагаемое положение об организационном комитете», — сообщается в документе, подписанном российским лидером.

Также уточняется, что главой комитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В течении месяца он должен утвердить состав нового государственного органа.

Документ вступает в законную силу со дня его подписания — с 6 сентября.

Ранее 5-tv.ru передавал заявление российского лидера, которое он сделал в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме. По словам Путина, необходимо обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях с высококвалифицированными, подготовленными и мотивированными кадрами.