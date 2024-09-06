В отношении певицы Монеточки* возбудили уголовное дело

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Ей грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении певицы Монеточки* (настоящее имя Елизавета Гырдымова) возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Елизаветы Гырдымовой (признана иноагентом), более известной как „Монеточка“, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — уточнили в пресс-службе Telegram-канала надзорного ведомства.

Минимальным наказанием по этой статье является штраф в сумме 300 тысяч рублей, а максимальным — лишение свободы до двух лет.

Уточняется, что расследование уголовного дела находится на контроле столичной прокуратуры.

Предупреждение об угрозе уголовного преследования в отношении Гардымовой надзорное ведомство опубликовало еще в июне текущего года. В сообщении прокуратуры уточнялось, что на Монеточку было выписано уже два штрафа о нарушении деятельности иноагента, однако она продолжила распространять в сети материалы без соответствующей маркировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд вновь оштрафовал Монеточку* за пост без маркировки иноагента.

* — признана иностранным агентом по мнению Минюста России.