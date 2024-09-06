«Сыграем определенную роль»: Алиев о введении санкций в отношении России

Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин

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Баку поддерживает хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.

Азербайджан не станет часть кампании по введению санкцию в отношении России. С таким заявлением выступил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе Международного форума, который проходит в итальянском Черноббио.

Алиев прибыл в Италию с рабочим визитом по приглашению президента Серджо Маттареллы.

По слова главы Азербайджана, Баку поддерживает хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — заявил Алиев.

Он также подчеркнул, что Баку готов сыграть роль в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Алиев напомнил, что все три страны входили в состав Советского Союза, и потому до сих пор обладают рядом связей на «личном и политическом уровне».

«Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами», — заключил азербайджанский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце августа глава российского государства Владимир Путин впервые за шесть лет посетил Азербайджан.