Гости ВЭФ из разных стран поделились впечатлениями от форума

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Гости не только высоко оценили форум, но и наметили планы для будущего сотрудничества.

Иностранные гости IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) высоко оценили организацию и программу площадки, а также остались под большим впечатлением от самого Владивостока. Своими эмоциями и результатами посещения мероприятия они поделились с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я встречался с кинорежиссерами, мы обсуждали возможность проектов, посредством которых можно было бы отразить культуру обеих стран. Если ваши кинорежиссеры захотят приехать в Пакистан и провести у нас съемки, мы будем очень рады их принять. Подобные связи необходимо создавать для обмена опытом, культурой, бизнес-идеями. Это способствует повышению творческого потенциала и расширению возможностей», — подчеркнул креативный менеджер из Пакистана Сибите Хассан.

Он отметил высокий уровень развития российской киноиндустрии и признался в восхищении классическим российским кино. Также, по словам Хассана, он знаком с русской литературой, в частности с произведениями Максима Горького, и мог бы в Пакистане совместно с российскими коллегами защищать права человека через искусство.

Журналисты из Малайзии Ниам Ситвей и Фирдаус бин Мохд восхитились прекрасными видами Владивостока, а также кампусом Дальневосточного федерального университета, расположенным очень близко к морю. По словам гостей, это большая редкость и российским студентам очень повезло.

Участник форума из Австралии, представитель Лиги Наций Марк Лу отметил, что ВЭФ — это площадка, на которой могут свободно высказаться представителям разных стран и где все относятся друг к другу с уважением.

Сам Лу, по его словам, познакомился на мероприятии с несколькими людьми из разных правительств.

«Я хочу помочь в восстановлении старых зданий советских и императорских времен. Они прекрасны, но вопрос их реставрации до сих пор не решен. Я подготовил предложение, обратился к большому количеству людей с просьбой высказать идеи по его улучшению», — отметил австралиец.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках IX Восточного экономического форума (ВЭФ) 2024 года было подписано 258 соглашений на рекордные 5,4 триллиона рублей.