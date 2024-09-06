Обвинение просит заочно приговорить создателя Mr. Freeman к 8,5 годам колонии

Фото: Владислав Шатило / ТАСС

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Его обвиняют в публичной дискредитации ВС РФ.

Государственное обвинение потребовало заочно приговорить создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* к 8,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Прошу признать Мунтяна виновным по п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и назначить ему наказание в виде 8,5 года колонии общего режима. Назначенное наказание прошу считать заочным», — цитирует агентство слова прокурора.

Мультипликатор был объявлен в розыск 26 декабря 2023 года. Сообщалось, что причиной для возбуждения уголовного дела стали трансляции Мунтяна в Telegram, на которых он рассказывал искаженную версию событий в Буче.

С начала специальной военной операции Мунтян проживает за пределами Российской Федерации. Он также запускал фонд, при помощи которого собирал деньги на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже эта организация была признана нежелательной не территории РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создатель Mr. Freeman Мунтян* признан виновным по делу о дискредитации ВС РФ.

* — признан иностранным агентом по мнению Минюста России.