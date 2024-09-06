Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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За минувшую неделю было уничтожено более трех тысяч украинских боевиков.

Российские силы полностью освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Журавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики», — уточняется в сводке российского оборонного ведомства за минувшую неделю.

Уточняется, что в период с 31 августа по 6 сентября бойцы «Центра» ликвидировали до 3515 боевиков ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские войска уничтожают беспилотники противника за считанные минуты.