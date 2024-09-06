«Одной рукой вел машину, другой держал сына»: мужчина принял роды в машине

Мужчина принял роды у своей жены по дороге в роддом

Фото: www.globallookpress.com / Vikki Grant

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К акушерам родители приехали уже втроем.

Житель Новгорода принял роды у своей жены прямо по дороге в роддом, сообщил KP.RU. В итоге к больнице они подъехали уже втроем. Врачи экстренно осмотрели роженицу и новорожденного мальчика. С ними все в порядке. Отец предложил назвать сына Рафаэлем.

«Он у нас четвертый, получается, как Toyota RAW4! (смеется - Прим.ред.) Знаете, я всегда боялся, что это случится в дороге, но природа вот так распорядилась. Все пришлось брать в свои руки», — рассказал взволнованный отец Александр.

Татьяна поняла, что рожает ночью. Семья быстро собралась и отправилась в путь, но пороге стало ясно, что ребенок появится на свет чуть раньше, чем запланировали родители. Александр откинул кресло жены, одной рукой вел автомобиль, а другой помогал жене придерживать сына.

Родители вспоминают, что все произошло очень быстро. Схваток не было, все произошло за 10-15 минут, кричали только родители.

«Она кричит, я кричу… Так, в молитве, наш сын и появился на свет», — вспоминает отец трех сыночков и лапочки дочки.

Семья Татьяна и Александра многодетная. Эту традицию им передали их бабушки и дедушки. Родители намерены передать свои ценности детям. Ведь большая семья — это не только радость и веселье, но и большой труд.

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