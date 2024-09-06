«Оперативно отфиксировали»: Лихачев о реакции МАГАТЭ на угрозу Курской АЭС

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Глава «Росатома» объяснил, почему удар по Курской АЭС несет гораздо большую угрозу, чем по Запорожской.

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) быстро и эффективно отреагировала на угрозу Курской атомной электростанции (АЭС), расположенной в городе Курчатов. Об этом глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором (Рафаэль Гросси — Прим.ред.) выехала оперативно и отфиксировала те угрозы, которые были причинены этому крупному атомному объекту Российской Федерации», — отметил Лихачев.

По его словам, иностранные эксперты пообещали и впредь оставаться на связи с российскими специалистами и оперативно реагировать на возникающие риски.

Глава «Росатома» напомнил, что ситуация на Запорожской АЭС отличается от тех угроз, которые могут нависать над станцией в Курчатове. Атомный реактор Курской АЭС не оснащен такими же мощными бетонными ограждениями, поэтому даже небольшой удар по нему может привести к непоправимым последствиям.

«Мы абсолютно солидарны с руководством МАГАТЭ в том, что удар по Курской АЭС будет ударом и по атомной энергетике всей планеты в частности», — заключил Лихачев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российского государства Владимир Путин предложил Западу представить последствия ответа РФ на атаки на Курскую АЭС.