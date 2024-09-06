«Просто макияж такой»: поклонники забили тревогу из-за новой внешности Седоковой

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Фанаты подозревают, что певица прибегла к пластической операции, но ее представители отрицают это.

Поклонники певицы Анны Седоковой были шокированы ее внешним видом. Они уверены, что артистка сделала пластическую операцию и полностью изменила лицо. Об этом сообщает издание KP.RU.

После рекламы, которую певица опубликовала в своем личном блоге, фанаты стали строить различные догадки по поводу новой внешности. И пришли к выводу, что Седокова прибегла к помощи пластического хирурга.

Помощница певицы опровергла заявления поклонников, ответив коротко: «Просто макияж такой». И отказалась давать какие-либо комментарии.

Но фотографии предоставили пластическому хирургу Светлане Мороз, которая подтвердила наличие операций на лице. Она сравнила старые и новые снимки, обнаружив очевидные изменения.

«На фото обращают на себя внимание: расположение головок бровей, гладкий переход веко-щека, а также изменения спинки и кончика носа. Можно предположить, что девушке был выполнен эндоскопический лобно-височный лифтинг, нижняя блефаропластика с перераспределением жировых компартментов или липофилинг» — рассказала эксперт.

Она не отрицает, что Седокова могла прибегнуть к установке имплантатов, как это сделала телеведущая Виктория Боня. А также сделала себе ринопластику.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что происходит в личной жизни Анны Седоковой.