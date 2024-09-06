На опережение: полицейские пресекли кражу 460 тысяч рублей у профессора МГУ

Полицейские пресекли кражу 460 тысяч рублей у профессора МГУ в Москве

Фото: Елков Олег / ТАСС

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Пожилой мужчина поверил незнакомцу, но вскоре осознал свою ошибку.

Полицейские пресекли кражу 460 тысяч рублей у профессора МГУ в Москве. Правоохранители выследили курьера, передававшего деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги из Отделения полиции по обслуживанию МГУ города Москвы пресекли мошеннические действия в отношении профессора ведущего вуза страны», — отметила Волк.

По данным следствия, профессор МГУ принял звонок от неизвестного мужчины — он представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник указал на незаконное списание со счета пожилого профессора, а затем попросил помочь в задержании мошенников.

Преподаватель поверил ему, перевел 460 тысяч рублей, а затем осознал свою ошибку — мошенник резко прервал общение. Профессор МГУ обратился в полицию, а те в свою очередь успели перехватить водителя такси, которому преподаватель и передал деньги. Важно отметить, что преподаватель успел запомнить номер машины.

Фото, видео: Елков Олег / ТАСС; Telegram / Официальный канал МВД России / mediamvd; 5-tv.ru

Перевозчик краденых средств не знал, что участвовал в обмане пожилого преподавателя вуза. Он выдал место встречи, где полиция и взяла предполагаемого мошенника. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о «Мошенничестве», продолжив следственные действия по поиску соучастников преступления.

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