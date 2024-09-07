Самбурская высказалась о тюбиках, тарелочницах и мужчинах-актерах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Актриса не видит смысла в современном противостоянии между полами.

Актриса Настасья Самбурская рассказала на «Вечернем звуке», что ее смущает в современном обществе, передает корреспондент NEWS.ru. Настасья не понимает противосияния между мужчинами и женщинами. Она считает, что нет только женских и только мужских переживаний и особенностей.

«Сейчас такая пошла тенденция, на мой взгляд нехорошая, когда идет вечная борьба мужчин и женщин — какие-то «а вот раньше женщины были», какие-то «тарелочницы», «тюбики» еще пошли недавно. Хочется, чтобы все это прекратилось», — поделилась Самбурская.

Настасья рассказала, что не считает нужным рассказывать и о личной жизни. Но, упомянула, что какая-то загадочная личность дарит ей раз в две неделе цветы «с запиской», просто так, без договоренностей.

Также актриса добавила, что не рассматривает мужчин своей профессии в качестве партнера. По ее словам: женщина актриса — чуть больше, чем женщина, а вот мужчина- актер — чуть меньше, чем мужчина.

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