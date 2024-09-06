«Ничего нет»: родственники правнука Достоевского собирают деньги на его похороны

У потомков Федора Достоевского не осталось прав на его произведения

Фото: Овчинников Александр / Фотохроника / ТАСС

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Потомки Федора Михайловича не могут претендовать на его наследство.

Родственники умершего правнука русского классика Федора Достоевского — Дмитрия — были вынуждены начать сбор денег на его похороны. Об этом сообщает издание KP.RU.

По словам правнука писателя Алексея, права на произведения были у вдовы классика Анны Григорьевны. После смерти мужа она обеспечивала себя, детей и содержала мемориальную комнату Федора Михайловича в Историческом музее в Москве. А также помогала школе имени Достоевского в городе Старая Русса.

Но вот после 1917 года все права на произведения писателя перешли государству, а не родственникам. Поэтому даже сейчас потомки Достоевского не получают гонораров за его труды.

В 1990 году родные классика поднимали вопрос о возвращении прав, но дело было отложено на неопределенный срок.

«Семейных реликвий у нас тоже нет. Все вещи писателя ранее отдали в музеи, поэтому у нас ничего нет», — подчеркнул Алексей.

Правнук писателя старается содержать свою большую семью. Он работает капитаном монастырского судна на острове Валаам. Хоть он и играет на бас-гитаре в арт-рок группе «Птица Си», но заняться художественной литературой даже не думал. Все из родных Достоевского бояться потерпеть неудачу на фоне известного родственника. Например, старшая дочь Федора Михайловича пыталась продвинуться в литературном поприще, но у нее не получилось.

Хоть родственники правнука Достоевского в деньгах не нуждаются, но живут не богато. Позволить себе оплатить похороны они не могут, поэтому прибегли к помощи друзей и знакомых.

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