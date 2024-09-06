Развод дело тонкое: красноярец устроил стрельбу с балкона квартиры экс-жены

Красноярец после ссоры с бывшей женой устроил стрельбу с балкона

Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru

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Семейные перипетии переросли в громкое происшествие с применением спецназа.

Житель Красноярска после ссоры с экс-супругой устроил стрельбу с балкона жилого дома. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах, снятых соседями мужчины, видно, как он делает два прицельных выстрела из ружья с балкона третьего этажа. Позднее выяснилось, что мишенями были припаркованные во дворе автомобили.

Инцидент произошел в одном из дворов на пересечении улиц Аэровокзальной и Партизана Железняка на левобережье Красноярска. На место немедленно прибыла полиция, оцепившая двор.

«Начались выстрелы, приехала полиция… Мужчина 31-летний. Говорят, стрелял из пневматического, но звук был слишком громкий для пневмата. С третьего этажа начал стрелять. Вроде, раненых нет», — рассказал 5-tv.ru очевидец событий Григорий Степанян.

Тем временем в соцсетях красноярцы пишут, что мужчина вел стрельбу из огнестрельного оружия. Молодой человек якобы пришел пьяным домой к бывшей жене, с которой недавно расстался, и в очередной раз с ней поссорился. После этого женщина убежала из квартиры, а мужчина устроил стрельбу с балкона из ружья, принадлежащего отцу экс-супруги.

Жильцы дома подтверждают, что нарушивший их покой дебошир — не из местных. Мужчину ранее во дворе не замечали.

«Не знаем, нам даже фотокарточку его показывали — вообще впервые его видим», — заявили соседи.

На уговоры полицейских сдаться молодой человек не реагировал и, более того, угрожал взорвать дом, если к нему не приведут бывшую жену. В связи с этим было решено штурмовать квартиру, где забаррикадировался мужчина. На кадрах видно, как полицейский спецназ проникает в дом через окно квартиры на втором этаже.

«Слышу, в окно стучат. Смотрю — лестница, полиция. Спрашиваю, что такое, в чем дело? Говорят, спускайтесь, нужно эвакуироваться. Куртку накинул, первые вещи взял с собой и вышел», — поделился жилец дома Владимир Гарнец.

В результате штурма квартиры стрелявший был задержан. Никто из правоохранителей и сам нарушитель при этом не пострадали.

«В ходе совместных действий сотрудников полиции и Росгвардии мужчина, который открыл стрельбу в сторону автомобилей из окна дома, задержан. Пострадавших нет. Сейчас проводятся первоначальные следственные действия, на месте работает оперативно-следственная группа. Мужчина 1993 года рождения. Оружие, которое находилось при нем, изъято», — сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

Фото, видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю; 5-tv.ru

Задержанного доставили в отдел полиции № 10, где с ним работают следователи. Нанесенный им ущерб подсчитывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве мужчина открыл стрельбу по детской площадке и попал в ребенка.