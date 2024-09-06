Обращайся ко мне «Ваше Высочество»: как Тепляков избивал пенсионерку с ребенком

Фото: YouTube / Учимся с Алисой

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В драке отцу помогали его дети-вундеркинды.

Знаменитое семейство Тепляковых в последние пару месяцев поставили на уши всю страну своими высказываниями и неоднозначными поступками.

Изначально они прославилась тем, что якобы воспитывают настоящих гениев и вундеркиндов, которые уже в восемь лет могут поступать в топовые вузы страны наравне с 17-летними подростками.

Еще не успел утихнуть скандал с квартирой, из которой семью выгнала хозяйка жилья, теперь Тепляков вновь показал свое истинное лицо: обезумевший мужчина напал и избил на детской площадке во дворе пенсионерку.

По совместительству, эта женщина является работником военного госпиталя, где лечат раненных бойцов СВО. Но самое ужасное здесь то, что драка происходила на глазах у годовалой внучки женщины, а наследники Теплякова принялись помогать отцу.

«Это 150 килограммов безумного мяса»

Фото, видео: YouTube / Учимся с Алисой; 5-tv.ru

Тепляков избил пожилую женщину как раз во дворе того дома, из которого выселяют горе-отца и его отпрысков.

Согласно словам потерпевшей по имени Елена, все произошло 2 сентября, когда она вместе со своей годовалой внучкой играла на детской площадке.

Вскоре у женщины возник конфликт с мужчиной, а результате чего он нанес Елене несколько ударов в голову, после чего она упала на землю.

В СМИ стали распространять информация о том, что Тепляков командовал своим детям «Пинайте ее!», после чего они послушались и тоже стали пинали ногами лежащую на земле пенсионерку.

Юрист Антон Папков подтвердил правдивость этой информации в разговоре с KP.RU и рассказал, что пострадавшая обратилась к нему за помощь.

Сам Тепляков еще никак не комментировал происходящее, однако 5-tv.ru удалось связаться с пострадавшей, которая подтвердила все вышесказанное и раскрыла много новых подробностей.

Женщина рассказала о своих впечатлениях после встречи с Тепляковыми, сказав, что это «это самое хамское семейство». Более того, дети Евгения такие же, как и он.

По словам Елены, все произошло после того, как дети Теплякова стали кидаться песком в ее внучку. Женщина заступилась за своего ребенка, оттолкнув одного из обидчиков, после чего тот упал на землю. Сам Евгений, в свою очередь, буквально «слетел с катушек» и набросился на Елену.

«Когда мальчик набрал песок и хотел в мою внучку годовалую кинуть его опять, я его оттолкнула от нее. Он упал, и с этого все и началось. Вызвали папу. Папа на меня набросился с кулаками, как заправский боксер. Он меня уронил с удара в висок», — говорит Елена.

Примечательно, что все остальные «вундеркинды» вели себя очень по-хамски и даже ругались матом. На детской площадке присутствовала и Алиса Теплякова, которая еще недавно поступала в МГУ на факультет психологии.

Этот маленький гений-психолог стал покрывать нецензурной бранью женщину и обращалась к ней на «ты», заявляя, что к ней обязаны обращаться «Ваше Высочество».

«Я гуляла с маленьким годовалым ребенком. Представляете? Вот маленький ребенок, которого они обкидали песком. Когда я сделала замечание, им не понравилось. Меня матом обругали. Алиса вообще ко мне на „ты“ обращалась, она же у нас королева!» — сказала женщина.

Мужчина не остановился на побоях и приказал своим детям тоже начать пинать лежащую женщину.

«Своим детям сказал, чтоб они тоже пинали, что и произошло», — подтверждает Елена.

Сама пострадавшая утверждает, что детям Теплякова просто не понравилось, что они делят песочницу с кем-то посторонним, то есть с ребенком Елены, поэтому они пытались ее таким образом выгнать.

Женщина отметила, что эти дети всегда гуляют одни, и им не нравится с кем-то быть. «У них свой клан», добавила Елена.

По ее словам, в их большой песочнице в тот день было семь детей Теплякова и ее внучка. Елена утверждает, что они с ребенком сидели на самом крае и аккуратно «совочком отгребли сухой песок, чтобы влажным лепить куличики».

«Я не знаю, почему ему не понравилось. Я никого не задела, а теперь они меня обвиняют, что я у них дворец сломала, до которого я даже и не дотрагивалась, и обозвала Алису. Я сказала, что она ученая ворона и таким матом отборным ругается. Ну, если это оскорбление, тогда, да, я ее оскорбила», — говорит Елена.

Женщина с ужасом вспоминает тот день и говорит, что Тепляков выглядел в те моменты обезумевшим.

«Я рядом с ним никогда не была, а тут я увидела воочию — это 150 килограммов безумного мяса», — вспоминает она.

«И вот эти безумные глаза — вы бы только вот видели, я до сих пор вспоминаю, и меня дрожь берет, как неприятно», — добавляет она.

Сама пострадавшая призналась, что знает о том, что это за семья, однако она не догадывалась долгое время, что они живут прямо рядом с ее домом.

К слову, во время драки Тепляков отнял у нее телефон, чтобы женщина не могла ничего сняла и никому не позвонила. В этот момент Елена как раз пытались позвонить в полицию.

При этом на детской площадке, по словам женщины, почти никого не было, так как это был понедельник.

«Народу никого не было, было 2 сентября, поэтому мы были один на один. У меня маленький ребенок стоял и плакал. Я ничего не могла сделать, потому что он ни с площадки нас не выпускал. Махал кулаками, и ему еще помогали дети», — с ужасом вспоминает Елена.

Обвинил соседку в краже его ребенка

Фото, видео: YouTube / Учимся с Алисой; 5-tv.ru

Вскоре после нападения женщине оказали помощь, так как она все-таки успела вызвать полицию.

«Я успела вызвать полицию. Они приехали, но он и при полиции пытался вот на меня надавить. Его уже полицейский просто от меня отгонял. Ему наплевать было, что у меня на руках ребенок маленький, ему на все наплевать», — говорит женщина.

В результатепенсионерка получила сотрясение мозга и множественные ушибы и ссадины.

«Я ездила в травмпункт, в 31 больницу. Оттуда меня послали в первую городскую, чтобы сделать КТ (компьютерную томографию — Прим. ред.), потому что боялись, что у меня будет гематома уже внутренняя. У меня снаружи гематома над ухом, как раз височная часть», — говорит Елена.

Так как женщина сама является медицинским работником, она беспокоилась из-за того, что у нее начнется внутреннее кровотечением, поэтому она тут же пошла проверять наличие травмы в этой части тела.

Женщина также боялась, что у нее может быть трещина после такого сильного удара, а также внутренняя гематома. В итоге ее послали к нейрохирургу и на КТ. К счастью, опасения не подтвердилось.

Кроме того, у Елены сильно пострадало правое плечо, так как именно на него она упала на детской площадке.

«До сих пор не могу рукой как следует работать, потому что очень больно», — говорит она.

Однако женщина сетует на то, что не имеет возможности толком посидеть на больничном, так как она является сотрудником военного госпиталя и не имеет возможности бездельничать, как Тепляков.

«В больнице я не могу, потому что я работаю в госпитале, и он сейчас ранеными занимаемся. Я дежурю по аэродрому, встречаю раненых, я не могу на больничном быть. Я вот пока в отпуске эту неделю отлежусь. Пойду работать. Я не как Тепляков, который сидит в свое удовольствие и получает деньги от государства», — говорит Елена.

Что касается телефона, то Елене удалось вернуть его благодаря прохожим, однако в момент нападения женщина совсем забыла про гаджет и думала лишь о своей внучке.

После всей этой ужасающей ситуации Евгений Тепляков до сих пор не принес свои извинения и ничего не прокомментировал, однако теперь ее дети не ходят на ту детскую площадку, отмечает Елена.

Интересно, что после избиения, когда к женщине на помощь подбежали соседки, тепляков стали обвинять одну их них в том, что она у него украла ребенка.

«Он мою соседку обвинил, что она у него утром ребенка украла. То есть у папы, мне кажется, крыша поехала», — заключает Елена.

Известно, что пострадавшая уже подала заявление в полицию и не собирается спускать это дело с рук.

К слову, 5-tv.ru удалось встретиться с обидчиком. Евгений Тепляков обвинил пострадавшую в нелюбви к многодетным семьям. Заявил, что она следит за ними давно и так к ним относится из-за какой-то «тревожной истории».

«Вся эта клевета, ложь на протяжении четырех лет продолжает поступать из всех источников», — отметил Тепляков, сетуя на то. что и общество в целом критикует его детей.

Так же он добавил, что Алиса стала психологом, а информация о том, что он напал на профессора, а также о конфликтах в детском саду и школе, включая данную драку — фейки.

Фото, видео: YouTube / Учимся с Алисой; 5-tv.ru

Дно давно уже пробито

Не так давно Тепляков уже был замечен в скандале, где он нелестно высказывался об СВО. Свое обращение он публиковал на своем YouTube-канале.

«Честно, меня достало все, что происходит. Этот цирк соцсетях», — начал он свое обращение к зрителям.

Он упомянул несколько тем в своем обращении, и все они касались политической обстановки в мире. Так, Тепляков разразился критикой по отношению к ситуации в Курской области. Мол, по телевизору говорят одно, а на деле другое.

«Кого мы денацифицировали?» — задался в итоге он вопросом.

Однако Тепляков сам признался, что не обладает многими данными и может сильно во всем ошибаться. Видимо по этой причине анализ каждой темы в видео у него занимает полминуты.

Тепляков также выразил свое негодование по поводу того, что людям нельзя ни о чем говорить

«Все только и делают, что извиняются. Все знают, что их посадят, их привлекут», — заверяет он.

Интересно, что подобные выпады в сторону государства начались аккурат после того, как он должен был получить 28 миллионов рублей от государства на приобретение новой квартиры.

Прошел почти месяц, но заветных миллионов он так и не получил, из-за чего вновь стал с пеной у рта писать злобные изречения. Однако даже его подписчики стали заверять его что все в этом не делается через секунду и по первому его зову.

Чтобы получить такую сумму, нужно пройти много бюрократических процедур. Однако Евгений, видимо, не привык ждать и что-то предпринимать.

Подобную помощь Теплякову согласились предоставить после того, как выяснилось, что его семью выселяют из арендованного жилья.

Известно, то хозяйка квартиры была не готова к тому, что у Тепляковых будет столько детей. Например, не так давно появился на свет уже девятый их ребенок. По этой причине женщина отказалась продлевать договор об аренде после истечения его срока.

Однако и тут Тепляков повел себя по-хамски и никак не хотел выселяться. Более того, он даже стал утверждать, что хозяин жилья не имеет права голоса. В итоге семейство пришлось выселять вместе с судебными приставами.

Примечательно, что Тепляков фактически считается безработным, а его супруг Наталья и вовсе находится в бессрочном декрете.

При этом на бумаге Евгений оформлен как воспитатель детского сада — своего собственного. На деле же многодетный отец гениев получает деньги путем преподавания на онлайн-платформах.

Этим случаем на детской площадке Тепляков окончательно перешел черту: если раньше он мог объяснить свое хамское поведение тем, что по отношению к нему поступают несправедливо, то теперь так сделать не получится.

Когда человека окружают одни лишь «плохие люди», то, как правило, этим человеком являетесь вы сами.

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