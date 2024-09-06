Стало известно сколько заплатила Погребняк за роды в частной клинике

Мария Погебняк отдала 280 тысяч за роды в частной клинике

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Четвертые роды Мария назвала самыми легкими.

Блогер Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой. Рожала Мария в одной из частных клиник Москвы.

«Чувствую себя „супер“! Уже сделала зарядку», — поделилась с СМИ блогер.

Как сообщает KP.RU, контракт обошелся в 280 тысяч рублей. В него входило: трехдневное пребывание, индивидуальная палата, личный врач, анестезия по желанию, дежурная бригада, индивидуальные родильный блок, экстренная реанимация на всякий случай, шестиразовое питание и оформление свидетельства о рождении прямо в палате.

«Я даже не смогла сосчитать, какое количество людей обо мне заботилось. Мне взбивали подушки, мерили давление, кормили из ложечки, гладили по голове, как маленькую», — прокомментировала Погребняк этот незабываемый день.

Фото: Telegram / Mariapogas

Ребенок появился на свет 5 сентября, а за считанные дни до важного события — 31 августа — Мария официально зарегистрировала брак с бизнесменом Игорем Головинским. С бывшим супругом футболистом Павлом Погребняком, девушка поддерживает хорошие отношения. У них в браке родились три сына, которых они вмести отвели на школьную линейку 2 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная Погребняк нарушила ПДД на 120 тысяч.